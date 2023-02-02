سنجر: الوثائق السرية تمنع بايدن وترامب من الترشح لـ انتخابات 2024 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الوثائق من وجهة نظره، تمنع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح فى الانتخابات الأمريكية المقبلة 2024.

وأشار سنجر إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين يحاول كل منهم أن يوضح الأهمال الذى خلفه غيرهم، حتى ينال أى منهم ثقة المواطن الأمريكى دون الآخر؛ متابعا: "الديمقراطيون يقولون إنهم متعاونون مع مكتب التحقيق الفيدرالى ومع وزارة العدل، بينما يقول الجمهوريون وترامب أن ما فعلوه من تسليم الوثائق ليس خطأ وليس عليهم مسؤولية قانونية".

وتابع سنجر: "موقف جو بايدن فى هذه القضية أنه خدم فى واشنطن 36 سنة أثناء وجوده فى مجلس الشيوخ، وكان يكتب حاليا لأى رئيس بخط يده، وبالتالى كان من المفترض أن يتم تسليم هذه الوثائق إلى الأرشيف الوطنى"، لافتا إلى أن هذه المسالة ستنتهى بتوجيه إدانات من بعض العاملين فى البيض الأبيض لمن خدم مع ترامب ومن يخدم الآن مع بايدن.