القاهرة الإخبارية.. رئيس الفيدرالى الأمريكى: اقتصادنا تباطأ بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - وأضاف "باول"، خلال مؤتمرا صحفيا، بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، للحديث عن أسباب رفع الفائدة، مؤكدًا أن معدل التضخم المرتفع يضر بالقدرة الشرائية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكى تباطأ بشكل كبير.
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى"، كان قد رفع معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75 فى المائة لكبح الضغوط التضخمية التى يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.
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