جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم الأربعاء، فى مكتبه بالقيادة العامة، وفدا من الأمم المتحدة برئاسة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، وذلك استمرارا لنهج القيادة العامة فى تعزيز أواصر التعاون العسكرى المشترك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الأركان الأردنية يبحث التعاون مع مسؤول أممى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.