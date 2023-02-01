العالم اليوم - "الفيفا" يشدد العقوبات في قضايا الاعتداء الجنسي والتحرش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:18 مساءً - شدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إجراءاته التأديبية في قضايا الاعتداء أو التحرش الجنسي، في سلسلة تعديلات على قانون الأخلاقيات الذي أعلن عنه الأربعاء ودخل فورا حيز التنفيذ.

وقالت الهيئة الإدارية الأعلى لكرة القدم في العالم في بيان إن القانون يهدف إلى "تعزيز حماية نزاهة كرة القدم".

كما يستهدف القانون التلاعب بنتائج المباريات والأندية التي تفشل في دفع قيمة صفقات الانتقال.

تفاصيل القانون