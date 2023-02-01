العالم اليوم - استعراض للقوة.. تدريبات كورية أميركية بمشاركة أسلحة متطورة

انتم الان تتابعون خبر استعراض للقوة.. تدريبات كورية أميركية بمشاركة أسلحة متطورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:18 مساءً - أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة استراتيجية أميركية ومقاتلات شبح، وذلك ردّا على تهديدات كوريا الشمالية، كما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.

تدريبات استراتيجية