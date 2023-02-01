الفيدرالى الأمريكى يقرر رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" رفع معدل الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75 فى المائة لكبح الضغوط التضخمية التى يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.





وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر "داوجونز" الرئيسى بالبورصة الأمريكية فى التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة بما يعادل 0.99 فى المائة ليصل إلى مستوى 33748 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة بنسبة 0.49 فى المائة مسجلا مستوى 4055 نقطة. كما تراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجى بمقدار 39 نقطة بنسبة 0.34 فى المائة ليصل إلى 11545 نقطة. وفى سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكى بمقدار 2.44 دولار بما نسبته 3.09 فى المائة لتبلغ 76.43 دولار للبرميل.

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