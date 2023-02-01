الصين تحث على إنهاء التحريض على المواجهة الإقليمية

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال بشأن بيان مشترك لليابان والناتو، أعرب فيه الجانبان عن شواغلهما بشأن تطوير التعاون العسكرى الصينى-الروسى.
وقالت ماو إن الصين تعمل دائما بصفتها مدافعة عن السلام والاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمى، وهذا أمر معترف به على نطاق واسع.
وأوضحت أن جيران اليابان الآسيويين والمجتمع الدولى يراقبون التحركات العسكرية والأمنية لها، مضيفة أنه يتعين على اليابان استخلاص الدروس من التاريخ والتمسك بمسار التنمية السلمية والتأكد من أنها لا تقوض الثقة بين الدول ولا تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وردًا على استفسار بشأن تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج بشأن ما تسمى "التهديدات الأمنية من الصين"، قالت ماو إنه بينما كان يدعى أنه سيظل تحالفًا دفاعيًا إقليميًا، سعى الناتو باستمرار لتخطى منطقة ونطاق الدفاع التقليدى وتعزيز الروابط العسكرية والأمنية مع دول آسيا-الباسيفيك وتلفيق الأكاذيب بشأن "تهديدات الصين".
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