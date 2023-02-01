القاهرة الإخبارية: لندن تخسر 100 مليار جنيه إسترلينى سنويا بسبب البريكست

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن إضرابات اليوم فى بريطانيا تعد الأضخم منذ عشر سنوات، إذ يشارك نحو 300 ألف معلم بريطانى فى إضرابات اليوم، كذلك تشارك أكثر من 120 إدارة حكومية بريطانية.

ووفقا للقناة الإخبارية، تأتى الإضرابات تزامنا مع تسجيل التضخم فى بريطانيا مستويات قياسية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تخسر 100 مليار جنيه إسترلينى سنويا بسبب البريكست.