العالم اليوم - معرض أعمال يدوية لعشرات النساء النازحات في القامشلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:14 مساءً - افتتح في مدينة القامشلي معرض للأعمال اليدوية بمشاركة عشرات النساء أغلبهن نازحات وأرامل، ويهدف المعرض لإيجاد فرص لتسويق النساء لمنتجاتهن وبيعها حتى يتمكن من إعانة عائلتهن.

وجدت هيام زاوية لها لعرض أعمالها اليدوية من خياطة وتطريز، لعلها تجد زبائن يشترون ما تنتجه، فهي تعيل سبعة أطفال بعدما فقدت زوجها قبل عامين.

وقالت هيام "عملت بمجال التطريز والخياطة حتى أساعد عائلتي ومن خلال المعرض عرضت أعمالي كي يراها الناس ويشتروها لأتمكن من الصرف على عائلتي".

وشاركت في المعرض الذي افتتح بعنوان "أحلام صغيرة" بمدينة القامشلي، 67 سيدة، بعضهن نازحات من مناطق سورية أخرى.

وعرضت النساء أعمالهن التي ضمت الحلي والمؤن والألبسة والأدوات المنزلية والتطريز والرسم وغيرها، في إشارة لاعتمادهن على أنفسهن لإعالة أسرهن.

من جانبها، قالت فاطمة خليل وهي مشرفة على المعرض: "شاركت معنا مريضات بالسرطان، ونساء من كل الفئات الاجتماعية، هي مساعد حقيقية للعائلات".

هذه هي المرة السادسة التي يُقام فيها المعرض، إذ تعرض النساء المشاركات بعرض أعمالهن كل شهرين أو ثلاثة.

ورغم الظروف القاسية ومآسي الحرب التي مرت بها سوريا، إلا أن هذا المعرض يقدم دليلا على أن النساء لديهن من القوة ما يعزز ثقتهن بأنفسهن وبقدرتهن على إعالة ذويهن مهما ضاقت الآفاق.