العالم اليوم - بالتفصيل الكامل.. هكذا فشلت صفقة زياش إلى سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر بالتفصيل الكامل.. هكذا فشلت صفقة زياش إلى سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:14 مساءً - في آخر الدقائق من يوم الثلاثاء، انهارت صفقة انتقال الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي الإنجليزي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، مما خلف غضبا كبيرا في صفوف إدارة النادي الباريسي.

ماذا حدث؟

كان الناديان متفقين على تفاصيل انتقال اللاعب، وذلك قبل ساعات قليلة من نهاية الانتقالات الشتوية.

اجتاز زياش، البالغ من العمر 29 عاما، الفحص الطبي في العاصمة الفرنسية بنجاح.

تعثر انتقال اللاعب المغربي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة لعدم المصادقة على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب، من مساء الثلاثاء.

وكانت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أعطت الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

صباح اليوم الأربعاء، قدم سان جرمان طلبا لرابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على العقد.

وفي وقت لاحق، قررت الرابطة رفض الاستئناف المقدّم من الفريق الفرنسي، الأمر الذي سيبقي زياش رسميا في "البريمرليغ".

هكذا فشلت الصفقة..

قال موقع "RMC Sport" الفرنسي إن إدارة باريس سان جرمان "غضبت بشدة" بعد الأخطاء التي قام بها تشلسي، والتي حالت دون إتمام صفقة زياش في آخر دقائق الميركاتو الشتوي.

وكشف الموقع الرياضي التفاصيل الكاملة لما دار بين الفريقين، مساء الثلاثاء:

بعث باريس سان جرمان إلى تشلسي طلبا لزيادة مدة الإعارة عند الساعة 9:40 مساء.

مرت أكثر من ساعة ولم يتلق مسؤولو الفريق الباريسي أي ردّ.

حاول مسؤولو سان جرمان الاتصال هاتفيا بنظرائهم في تشلسي في حدود الساعة 10:46 مساء و10:48 و10:49 و10:50 لإكمال إجراءات التوقيع.

على الساعة 10:55 مساء، أرسل تشلسي وثيقة غير موقعة إلى باريس.

على الساعة 10:58، بعث باريس سان جرمان بنسخة موقعة من النادي الفرنسي واللاعب.

أجاب تشلسي بأنه أرسل الملف المرفق "الخطأ".

ظلت الأمور على هذا الحال إلى حين انتهاء الموعد النهائي لتسجيل الانتقالات.

هذا وأوضح "RMC Sport" أن تشلسي يملك "رواية مختلفة"، لكنه لا يرغب في التعليق على ما حدث.