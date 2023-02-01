العالم اليوم - زيادة غير متوقعة في فرص العمل بأميركا خلال ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر زيادة غير متوقعة في فرص العمل بأميركا خلال ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:14 مساءً - زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، مما يظهر أن الطلب على العمالة لا يزال قويا على الرغم من رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة من الركود، مما قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على التشديد النقدي.

وقالت وزارة العمل في استبيان شهري، الأربعاء، إن فرص العمل، وهي معيار للطلب على العمالة، زادت 572 ألفا إلى 11 مليونا في اليوم الأخير من شهر ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 10.250 مليون فرصة عمل.

ومن المقرر أن يختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات استمرت ليومين في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس. وزاد سعر الفائدة العام الماضي 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى ما بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وكانت وزارة العمل ذكرت أمس أن الأجور ارتفعت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.