العالم اليوم - مصر.. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حريق مستشفى بالمطرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، إثر اندلاع حريق بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية.

وقال مصدر أمني إن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق مركز الأشعة بالمطرية.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالمستشفى، فتم على الفور التعامل مع النيران وإخمادها.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على النيران وإخمادها، وذلك بعد إخلاء المركز من رواده وفصل التيار الكهربائي.

وقامت عناصر الإطفاء بإجراء عمليات التبريد، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة في ظل شدة الرياح اليوم.

وأتى الحريق على محتويات المركز بالكامل، وفق تقارير محلية.

ويجري حاليا تقدير حجم الخسائر المادية، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.