القاهرة الإخبارية: مالطا تتسلم رئاسة مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وكانت اليابان قد تناولت خلال رئاسة مجلس الأمن العديد من المناقشات الدولية وعقدت مناقشه مفتوحة حول تعزيز وتقوية سيادة القانون فى صون السلم والأمن الدوليين، بمشاركة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، فيما تم عقد مناقشه حول "بناء السلام والحفاظ عليه: الاستثمار فى الأفراد لتعزيز المرونة فى مواجهة التحديات المعقدة.
كما تناولت اليابان خلال رئاستها لمجلس الأمن عددًا من القضايا الإفريقية، منها إحاطة ومشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) بالإضافة إلى الإحاطة نصف السنوية للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور، وإحاطة ومشاورات بشأن مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، بالإضافة إلى مناقشات حول الشرق الأوسط منها سوريا والقضية الفلسطينية، كما تم عقد مشاورات بشأن هايتى وكولومبيا وقبرص، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
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