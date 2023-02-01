روسيا: الولايات المتحدة تقوض الأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا "أن الأمريكيين بشكل منفرد وداخل كتلهم العسكرية، شاركوا فى أنشطة لتقويض أمن القارة الأوروبية ككل وروسيا كجزء لا يتجزأ من هذه القارة، ومباشرة ضد روسيا كدولة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتهامات الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة لا تثير سوى "ابتسامة ساخرة".
وأضافت الدبلوماسية: "مثل هذه التصريحات من الجانب الأمريكى التى تحدثنا عنها، أو أى شخص يدافع عن مثل هذا الوضع، أعنى فكرة أن روسيا انتهكت معاهدة ستارت الجديدة، تثير فقط ابتسامة ساخرة".
وقال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنتونوف اليوم، إن "موسكو على عكس واشنطن، كانت ملتزمة تماما بمعاهدة ستارت الجديدة لسنوات، وأن مسؤولية التصعيد حول الاتفاقية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".
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