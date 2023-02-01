العالم اليوم - الزراعة العمودية.. سبيل الفلسطينيين لتحدي صعوبات الإنتاج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 04:20 مساءً - مع تنامي التمدد العمراني وازدياد الكثافة السكانية في غزة لجأ مهندس فلسطيني إلى اعتماد تجربة الزراعة العمودية، ويؤكد صاحب المشروع أن هذا الأسلوب لا يتغلب فقط على عائق شح الأراضي في القطاع وإنما أيضا يضاعف الإنتاج.

وفي مواجهة التمدد العمراني في بيت حانون في قطاع غزة قرر أبو رمضان اعتماد هذه التجربة الفريدة في الزراعة ليكون رائدا في مجال الزراعة العمودية في فلسطين.

الزراعة العمودية ليست أسلوبا للتغلب على شح الأراضي فحسب بل هي أكثر كفاءة في مضاعفة الإنتاج.

والمنافسة شرسة على الملكيات العقارية الشحيحة في غزة مع ارتفاع الطلب على المساكن والأراضي الزراعية للمساعدة في إطعام السكان الذين يزيد عددهم.

ونجاح تجربة الزراعة العمودية سيكون وفق المراقبين نموذجا لباقي المزارعين في غزة وعموم فلسطين للتغلب على تحديات شح الأرض وارتفاع الكثافة السكانية