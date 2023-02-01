العالم اليوم - تشكيليون في سوريا يعانون.. وتاليا عثمان تشارك في معرض أميركي

انتم الان تتابعون خبر تشكيليون في سوريا يعانون.. وتاليا عثمان تشارك في معرض أميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 04:20 مساءً - وافق معرض فني في الولايات المتحدة على عرض لوحات فنية لفنانة تشكيلية سورية، مما سيتيح لها فرصة الوصول إلى جمهور أوسع وبتكلفة أقل.

وقام معهد فني أميركي بعرض اللوحات الفنية للفنانة السورية الشابة تاليا عثمان، ضمن معرض افتراضي.

في المقابل، تعد تاليا واحدة ضمن ملايين السوريين الذين تأثروا بالوضع الاقتصادي، فهي غير قادرة على إقامة معرض عادي بسبب تكلفته الباهظة.

وبسبب صعوبة تمكنها من الحصول على المال لرسم لوحاتها، يتعين على تايا العمل في وظائف أخرى لتستطيع تدبير نفقاتها.

وقالت تاليا: