الأمن الأوكرانى يعلن ضبط أكثر من مليار دولار بشركة نفط

جدة - نرمين السيد - وقال الأمن الأوكرانى، بحسب القناة الإخبارية، إن "المداهمات تأتى فى إطار قضايا فساد"، مشيرا إلى أنه تم ضبط أكثر من مليار دولار بشركة نفط.

وكان الرئيس الأوكرانى، قد أعلن فى وقت سابق، إجراء تغييرات فى المناصب العليا بالحكومة وفى الأقاليم، متعهدا بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقى رشاوى وممارسات مشبوهة.