زيلينسكى: الحكومة الأوكرانية تعمل مع حلفائها لإلحاق الهزيمة بروسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية وقواتها العسكرية والأمنية تعمل مع حلفاء كييف لإلحاق الهزيمة بروسيا فى ساحة المعركة.





وأضاف زيلينسكى - أن هذه الجهود تهدف لإفشال أية محاولات من قبل موسكو لتنفيذ هجمات انتقامية. وأكد زيلينسكى أن فشل روسيا فى عدوانها على أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

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