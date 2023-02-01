العالم اليوم - مسلسل الزمالك مستمر.. عودة فيريرا بعد 8 أيام فقط من إقالته

انتم الان تتابعون خبر مسلسل الزمالك مستمر.. عودة فيريرا بعد 8 أيام فقط من إقالته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 03:22 مساءً - بعد 8 أيام فقط من قرار إقالته من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك في مصر، عاد المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، الأربعاء، للقيادة الفنية للفارس الأبيض مرة أخرى.

واستقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد ووافق المدرب على العودة، وفقا لموقع "في الغول" المصري. ويأتي قرار مجلس الإدارة بعودة فيريرا ولكن دون تواجد لمساعديه بعدما تم الاتفاق معهم على فسخ التعاقد بالتراضي. ويتبقى بعض التفاصيل التي يتفق عليها فيريرا مع إدارة الزمالك لتحديد موعد قيادته للتدريبات. وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. انتصار بعد التعثر كانت مواجهة فيوتشر هي الانتصار الأول للزمالك في عام 2023 بعد التعثر في 6 مباريات بينهم 5 في الدوري، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

الإثنين الماضي، أعلن رئيس الزمالك عن مبادرة من نبيه بعودة فيريرا مرة أخرى على أن يعود نبيه كمدرب مساعد حال تم الموافقة على ذلك.

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري مع نهاية الدور الأول.

يحتل الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك؟ لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

حقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل 9 هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

صعد المدرب البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

حقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

جمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

خسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

كان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

كان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل 3 هزائم والتعادل 4 مرات.

في الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

ودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مسلسل الزمالك مستمر.. عودة فيريرا بعد 8 أيام فقط من إقالته .. في رعاية الله وحفظة