عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 70 مستوطنا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجارى، من بينهم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة، عقب دهم منزل ذويهما فى بلدة العيسوية وتفتيشهما، كما اعتقلت شابا من بلدة العوجا على حاجز عسكرى عند مدخل مدينة أريحا الشمالي، بالإضافة إلى شابين من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بعد مداهمة منزلى ذويهما.

وتشهد بلدات مدينة القدس منذ يومين عمليات هدم لمنازل المواطنين، تحديدا فى بلدة جبل المكبر، وذلك تنفيذا لمخطط احتلالى بهدم 14 منزلا، بناء على القرارات التى اتخذها المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر "الكابينت" مؤخرا.