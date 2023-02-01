إسبانيا تعتزم إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن العدد الفعلى سيعتمد على حالة دبابات القتال فى المخازن وعدد الدول الأخرى التى ستقوم بتزويد أوكرانيا بالدبابات.. ولم يرد أى تعليق بعد من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية على هذه التقارير.

وكانت أوكرانيا قد حصلت على تعهدات من الغرب بشأن تزويدها بدبابات القتال من أجل مساعدتها فى الحرب الروسية.