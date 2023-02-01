وقالت وزارة الخارجية: إن "بارك" ونظيره الأمريكى "أنتونى بلينكن" يعتزمان إجراء محادثات فى واشنطن العاصمة، الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع الوزير مع كبار المسؤولين فى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، لمناقشة التعاون الثنائى فى المجالات المتعلقة بالفضاء.
وفى حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته لمطار إنتشون الدولى، قال "بارك" إنه سيستغل رحلة هذا الأسبوع للتحضير لفعاليات إحياء الذكرى السبعين للتحالف الثنائى، ومناقشة سبل التطوير المستقبلى للعلاقات للمساعدة فى إنعاش الاقتصاد.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قضية زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" المحتملة إلى الولايات المتحدة، فى الأشهر المقبلة، ستتم مناقشتها أيضًا، قال "بارك" إنه يخطط للحديث عن أفكار مختلفة للبلدين من أجل فتح مستقبل جديد معًا.
وقبل رحلته إلى واشنطن، سيجتمع "بارك" فى نيويورك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كما يخطط للقاء سفراء من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لطلب دعمهم فى الرد على استفزازات كوريا الشمالية، كما يخطط للعودة إلى سول، الأحد المقبل، بحسب القناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية كوريا الجنوبية يتوجه إلى واشنطن لبحث استفزازات الشمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.