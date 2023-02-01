وزير خارجية كوريا الجنوبية يتوجه إلى واشنطن لبحث استفزازات الشمال

جدة - نرمين السيد - غادر بارك جين، وزير خارجية كوريا الجنوبية، البلاد، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن تعزيز التحالف الثنائى، والسعى للحصول على الدعم الدولى فى التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت وزارة الخارجية: إن "بارك" ونظيره الأمريكى "أنتونى بلينكن" يعتزمان إجراء محادثات فى واشنطن العاصمة، الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير مع كبار المسؤولين فى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، لمناقشة التعاون الثنائى فى المجالات المتعلقة بالفضاء.

وفى حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته لمطار إنتشون الدولى، قال "بارك" إنه سيستغل رحلة هذا الأسبوع للتحضير لفعاليات إحياء الذكرى السبعين للتحالف الثنائى، ومناقشة سبل التطوير المستقبلى للعلاقات للمساعدة فى إنعاش الاقتصاد.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قضية زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" المحتملة إلى الولايات المتحدة، فى الأشهر المقبلة، ستتم مناقشتها أيضًا، قال "بارك" إنه يخطط للحديث عن أفكار مختلفة للبلدين من أجل فتح مستقبل جديد معًا.

وقبل رحلته إلى واشنطن، سيجتمع "بارك" فى نيويورك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كما يخطط للقاء سفراء من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لطلب دعمهم فى الرد على استفزازات كوريا الشمالية، كما يخطط للعودة إلى سول، الأحد المقبل، بحسب القناة الإخبارية.