بيلاروسيا: أنظمة الصواريخ الباليستية الروسية «إسكندر» دخلت الخدمة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، قد أعلنت الإثنين، بدء تدريبات طيران تكتيكية مشتركة مع روسيا لوحدات جوية. وجاء فى بيان الوزارة أن "الهدف الرئيسى للتمارين تعزيز التناغم التشغيلى فى الأداء المشترك لمهام التدريب القتالى". وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمى لقواتهما على أراضى بيلاروسيا، مشيرة إلى أن العملية تجرى على مراحل.

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