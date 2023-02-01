تضخم وانكماش وركود.. أزمات الاقتصاد تضرب أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعيش القارة العجوز واحدة من أصعب الأزمات على مر تاريخها، فأصبح التوتر يسيطر على الوضع المعيشى للأوروبيين، بعد أن دهم اقتصاد الحرب مختلف نواحى حياتهم، إذ وصلت معدلات التضخم فى أوروبا إلى مستويات قياسية.





وبحسب المفوضية الأوروبية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18%، كذلك ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20%، كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 17%، أما الزيوت فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 32.4%. ووفقا للمفوضية، دفعت الأزمة الاقتصادية سكان القارة العجوز لتغيير أنماط استهلاكهم وتقليل وجباتهم فى بعض الأحيان، كذلك لجأت مئات الشركات لتسريح آلاف الموظفين لمواجهة التضخم والركود الاقتصادى.

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