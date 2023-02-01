الكرملين: تسليم صواريخ بعيدة المدى لكييف لن يغير مسار عمليتنا

جدة - نرمين السيد - وكان يورى ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، قد أعلن فى وقت سابق، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن توريد الدبابات للقوات الأوكرانية، ستسعى أوكرانيا للحصول على الطائرات الحربية.
وقال ساك فى تصريحات صحفية، "إذا حصلنا عليها، سيكون التفوق فى ميدان القتال هائلا"، مضيفا أن الحديث لا يدور عن مقاتلات "إف-16" فحسب، بل عن طائرات من الجيل الرابع أيضا.
وأضاف: "باستثناء الأسلحة النووية لم يبق هناك أى شيء لم نحصل عليه".
يأتى ذلك بعد إعلان ألمانيا عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتزويدها بالدبابات الألمانية الصنع. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لكييف 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز".
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