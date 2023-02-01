موسكو: الدبلوماسيون الروس يواجهون تهديدات عديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر ستيبانوف، أن "هناك بعض القضايا المزعجة حقا. لقد رأينا أشخاصا مشبوهين يستخدمون العدسات عن بعد للقبض على أولئك الذين يأتون ويغادرون السفارة، والتقاط وجوه دبلوماسيينا وأطفالنا وأفراد عائلتنا الذين يعملون هنا".

وأوضح أن "هناك مجموعات على وسائل اجتماعية مفتوحة على مصراعيها بدأت نشر صور سيارات دبلوماسيينا مؤخرا، ما يعرفهم، ويشير على ما يبدو إلى نوايا خبيثة".

وتابع السفير أن الاحتجاجات أمام السفارة الروسية فى أوتاوا مستمرة والقنصليتين العامتين فى مونتريال وتورنتو، "والتى غالبا ما تكون غير سلمية، وتحدث اعتداءات على دبلوماسيينا وسياراتنا".

وأضاف "نحاول بذل قصارى جهدنا لضمان سلامة موظفينا وأفراد أسرهم ، لكن الوضع صعب هنا. ومرة أخرى، يختلف الوضع فى العديد من الدول الغربية الأخرى حيث يتفاقم بسبب حقيقة أنه يوجد الكثير من الأعضاء العدوانيين وغير المستقرين فى ما يسمى بمجتمع باندريت".

وأشار ستيبانوف إلى أنه "لسوء الحظ، على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون الكندية تؤدى واجباتها، إلا أنها تقوم بذلك فى حده الأدنى وبأسلوب متمهل".