العالم اليوم - من باخموت إلى خيرسون.. روسيا تفرض معادلات عسكرية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 01:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، أن القصف الروسي على خيرسون يهدف إلى ردع الهجوم المضاد الأوكراني عبر نهر دنيبرو.
وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي يهدف على الأرجح إلى إضعاف الروح المعنوية للمدنيين وصد الهجمات المضادة الأوكرانية المحتملة عبر نهر دنيبرو بقصفه العنيف على خيرسون ومستوطنات أخرى على الضفة الغربية للنهر.
معركة باخموت
وقال مساعد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الأربعاء، إن مدينة أرتيوموفسك في باخموت تقع تحت حصار عملياتي، والقوات الروسية تغلق الحلقة حول المدينة.
وأضاف أن القوات الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، التي كانت تسير إلى جانب الإمدادات العسكرية، على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيميفسك من مدينة تشاسوف يار.
تغير التكتيكات الروسية
- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مجموعة من المقاتلين والمحللين قولهم إن تكتيكات القتال في باخموت اختلف وتحولت باتجاه دفع موجات بشرية هائلة بهدف خرق خطوط الدفاع الأوكرانية.
- نقلت الصحيفة الأميركية عن المقاتلين قولهم إنه على الرغم من التدريب الجيد للقوات الأوكرانية، إلا أن هذه القوة تتزعزع أمام الأعداد الهائلة للقوات الروسية التي يدفع بها باتجاه خطوط الدفاع.
- تخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.
- تطالب أوكرانيا الدول الغربية بالمزيد من الدعم العسكري، مؤكدة أن ذلك سيكون عاملا حاسما في الحرب مع روسيا.
- منذ بدء الحرب الأوكرانية، قبل حوالي عام من الآن، أرسلت الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون أطنانا من المساعدات العسكرية إلى كييف، التي تؤكد أن استمرار الدعم سيكون عاملا حاسما لإحراز الانتصارات على الأرض.
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