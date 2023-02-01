العالم اليوم - إيرادات العراق النفطية تسجل 7.7 مليار دولار في يناير

انتم الان تتابعون خبر إيرادات العراق النفطية تسجل 7.7 مليار دولار في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 01:20 مساءً - سجلت إيرادات العراق النفطية في يناير الماضي، حوالي 7.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية في يناير الماضي بلغ حوالي 101.2 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 75.96 دولار.

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت في العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام، بلغت حوالي 75.7 مليار دولار في العام 2021، فيما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.