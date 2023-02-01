أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف روسى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال كيريلينكو -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه "فى 31 يناير قتل الروس أربعة مدنيين: اثنان فى باخموت وواحد فى باراسكوفيفكا وواحد فى فوهليدار".

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا.

وفى سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة سومى الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت خمسة مجتمعات حدودية بالمنطقة سومي، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح.

وأوضحت فى بيان أن الروس قصفوا مؤسسة فى مدينة شوستكا بصاروخ ومستوطنة كراسنوبيليا منذ ساعات الصباح بقذائف الهاون، حيث تم تسجيل 12 انفجارا وتسعة أخرى بعد ساعتين، فيما قامت طائرة بدون طيار معادية بإلقاء متفجرتين على أراضى مجتمع يوناكيفكا.