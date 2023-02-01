رئيس النمسا يصل كييف للقاء زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس النمساوى، ألكسندر فان در بللن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس فلوديمير زيلينسكى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، فأن زيارة الرئيس النمساوى، تأتى بعد أيام من أداءه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، لتكون بذلك أول زيارة خارجية فى فترته الجديدة. ومن جانبه، قال فان دير بيلين، إن الرحلة إلى الدولة التى هاجمتها روسيا يجب أن تشير بوضوح إلى شيء واحد: "نحن إلى جانب أوكرانيا، ولن نخذلهم".

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