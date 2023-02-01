وزير الدفاع الأمريكى يصل الفلبين لمناقشة تعزيز الوجود العسكرى لقواته

جدة - نرمين السيد - وصل لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، الفلبين، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى المزيد من قواعد الجيش الفلبينى، لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية العدوانية المتزايدة تجاه تايوان وفى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.





وتوجه أوستن، ليل الثلاثاء، إلى مانيلا قادمًا من كوريا الجنوبية، إذ التقى نظيره الكورى الجنوبى، وعقدا محادثات حول نشر الولايات المتحدة أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل، فى شبه الجزيرة الكورية، لتعزيز التدريب المشترك مع القوات الكورية الجنوبية، ردًا على تنامى التهديد النووى لكوريا الشمالية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن المقرر أن يلتقى "أوستن" وحدة صغيرة من قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية، اليوم الأربعاء، فى الجنوب، إذ قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية ونصائح قتالية على مدى سنوات للقوات الفلبينية التى تواجه تمردًا إسلاميًا منذ عقود، الذى تراجع إلى حد كبير لكنه لا يزال يمثل تهديدًا رئيسيًا.

وكثفت القوات الأمريكية فى الآونة الأخيرة نطاق التدريب المشترك، للاستعداد القتالى والاستجابة للكوارث مع القوات الفلبينية فى الساحل الغربى للدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، الواقعة على بحر الصين الجنوبي، وفى منطقة لوزون الشمالية عبر البحر من مضيق تايوان.

ومنحت القوات الأمريكية حق الوصول إلى خمس قواعد عسكرية فلبينية، إذ يمكنها البقاء إلى أجل غير مسمى فى دفعات متناوبة بموجب اتفاق دفاعى لعام 2014 يسمى اتفاقية التعاون الدفاعى المعزز، بحسب القناة الإخبارية.