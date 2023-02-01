العالم اليوم - أكبر لاعب كرة قدم يدخل "غينيس".. لن تتخيل عمره

انتم الان تتابعون خبر أكبر لاعب كرة قدم يدخل "غينيس".. لن تتخيل عمره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:22 مساءً - أصبح الأسترالي ديفيد مودج أكبر لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، حيث يواصل مداعبة المستديرة والمشاركة في المباريات رغم عمره المتقدم جدا.

ومن المعروف أن متوسط سن تقاعد اللاعبين في عالم الكرة هو 35 عاما، فيما اختار بعضهم إكمال المسيرة، على غرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما).

وحسب ما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الأسترالي ديفيد مودج بات أكبر لاعب كرة تنافسي ودخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقال الموقع الرسمي لـ"غينيس" إن مودج، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ80، الأسبوع الماضي، كان يبلغ من العمر 79 عاما و89 يوما، عندما لعب لنادي كيسينغ بوينت في مباراة اتحاد الضواحي الشمالية ضد نورث تورامورا".

وتقدم مودج، الذي يلعب مع فريقه منذ 45 عاما، بطلب الحصول على رقم غينيس للأرقام القياسية، بعد أن علم ابنه أن صاحب الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب كرة قدم تنافسي كان يبلغ من العمر 73 عاما.

ولا يزال ديفيد يلعب بشكل أسبوعي في المسابقة التي تضم لاعبين، تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال مودج: "أريد أن أشكر زملائي في الفريق لأنهم يتحملونني".