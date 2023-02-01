العالم اليوم - لتحقيق هدفك.. "سر النجاح" في 13 صفة بشرية

انتم الان تتابعون خبر لتحقيق هدفك.. "سر النجاح" في 13 صفة بشرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:22 مساءً - تشير الأبحاث التي أجرتها عالمة النفس كارول دويك في جامعة ستانفورد، بشأن عادات الناجحين وسلوكياتهم إلى وجود نوعين من العقليات الأساسية التي تؤثر على طريقة تفكير الناس في أنفسهم وقدراتهم التي تقودهم إمّا للنجاح أو الفشل، وهما العقلية الثابتة وعقلية النمو.

تصنف دويك الأشخاص الذين يمتلكون عقلية ثابتة بأنهم يعتقدون بأن أشياء مثل الذكاء ثابتة وغير قابلة للتغيير وأن النجاح ليس نتيجة العمل الجاد، بل إنه ببساطة نتيجة للمواهب الفطرية التي يولد الناس بها أو بدونها، وهذا الاعتقاد يدفعهم إلى الاستسلام بسهولة أكبر في مواجهة التحديات.

من ناحية أخرى تعتبر دويك، أولئك الذين لديهم عقلية متنامية، أنه يمكنهم التغيير والنمو والتعلم من خلال الجهد، وأنهم قادرون على تحقيق النجاح حتى عندما تصبح الأمور صعبة، فهم يبحثون عن طرق لتحسين مهاراتهم، ومواصلة العمل نحو النجاح.

ولبناء عقلية النمو تنصح دويك:

الإيمان بأن كل الجهود مهمة وأن العمل الجاد يمكن أن يؤدي إلى نمو ذي مغزى.

تعلم مهارات جديدة عند مواجهة التحديات، والبحث عن طرق لتطوير المعرفة والمهارات الضرورية، للتغلب على العقبات والانتصار.

اعتبار الفشل بأنه مصدر قيم للتجربة، وليس انعكاسا لقدرات الأشخاص، يمكن من خلاله التعلم والتحسين.

وحددت الباحثة في التعليم الحديث بكاليفورنيا ليزا ويلتي 13 صفة بشرية ضرورية لتحقيق النمو الشخصي، لأي شخص يتطلع إلى الازدهار في حياته المهنية ومساعيه الشخصية، تتخلص في النقاط التالية:

الذكاء العاطفي

تعد القدرة على التعرف على عواطفنا وإدارتها، وكذلك مشاعر الآخرين، أمرا بالغ الأهمية للتواصل والعلاقات الناجحة.

الوعي الذاتي

يمكن للأفراد الواعين بأنفسهم تقييم نقاط قوتهم وضعفهم بدقة، كما أنهم قادرون على التعرف على كيفية تأثير تصرفاتهم وسلوكياتهم على من حولهم.

القدرة على التكيف

أولئك الذين يمكنهم التكيف، وتعلم أشياء جديدة بسرعة، يكونون أكثر قدرة على التنقل في بيئات غير مألوفة وتحقيق النجاح في مساعيهم.

التعاطف

يمكن للأفراد المتعاطفين وضع أنفسهم في مكان الآخرين، ورؤية الأشياء من منظورهم، مما يساعد على تعزيز التفاهم والتعاون.

الصلابة

تمنح الصلابة الأشخاص القدرة على التعافي من النكسات والإخفاقات، وهي ضرورية للصمود، والمثابرة في مواجهة الشدائد ومواصلة العمل.

مهارات التواصل

القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين، أمر بالغ الأهمية لبناء العلاقات، وتحقيق النجاح في أي مجال؛ ويشمل ذلك التواصل اللفظي وغير اللفظي بوضوح ودقة، بالإضافة إلى القدرة على الاستماع بنشاط.

مهارات التعامل مع الآخرين

التفاعل وبناء العلاقات مع الآخرين مهم للنجاح الشخصي والمهني، ويتضمن ذلك أشياء مثل حل النزاعات، العمل الجماعي، واكتساب ثقة الآخرين.

الثقة

الثقة في قدراتنا وأنفسنا مهمة لتحقيق النجاح، ومواجهة التحديات الجديدة، فمن المهم تحقيق التوازن بين الثقة والتواضع.

الإِبداع

تعد القدرة على التفكير خارج الصندوق، والتوصل إلى أفكار جديدة ومبتكرة، ميزة مهمة لأي مجال حيث يمكن للأفراد المبدعين التعامل مع المشكلات والتحديات من منظور جديد، وإيجاد حلول جديدة وفريدة من نوعها.

التفكير النقدي

يمكن لأولئك الذين يتمتعون بمهارة في التفكير النقدي، النظر في وجهات نظر متعددة، وموازنة إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة قبل اتخاذ القرار.

القيادة

تعد القدرة على إلهام الآخرين وتوجيههم نحو هدف مشترك، صفة مهمة، ويمكن أن يكون الدور القيادي على سبيل المثال في تحفيز أعضاء الفريق وخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة.

الإصرار

يعتبر الإصرار الوقود الذي يحتاجه الأشخاص للمثابرة، وعدم الاستسلام للإحباط بعد بضع محاولات.

المرونة

التحلي بالمرونة والانفتاح على التغيير في أي مجال مهم لتحقيق النجاح، فأولئك الذين يستطيعون التكيف مع الظروف والتحديات الجديدة، هم أكثر قدرة على تجاوز حالة عدم اليقين والعثور على النجاح.