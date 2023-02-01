الناتو: ما يحدث فى أوروبا يؤثر بشرق آسيا

وقال ستولتنبرج فى حدث استضافته جامعة كيئو اليابانية، إن "العمل مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم وخاصة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ هو جزء من أسلوب التعامل مع عالم تزداد فيه المخاطر ولا يمكن التنبؤ به".
وأضاف "الحرب فى أوكرانيا توضح كيف أن الأمن مترابط. إنها توضح أن ما يحدث فى أوروبا له عواقب على شرق آسيا وما يحدث فى شرق آسيا مهم لأوروبا.. فكرة أن الصين لا تهم حلف شمال الأطلسى فكرة غير عملية".
وستولتنبرج فى زيارة لليابان تعهد خلالها بتعزيز العلاقات مع طوكيو لمواجهة التوترات الأمنية المتصاعدة بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا وتعاونها العسكرى المتزايد مع الصين.
وقبل وصوله إلى اليابان، زار ستولتنبرج كوريا الجنوبية، وحث سول على زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا، مطلقاً تحذيرات مماثلة بشأن التوتر المتزايد مع الصين.
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