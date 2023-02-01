روسيا تعتقل 3 أشخاص خططوا للهجوم على السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى نوفمبر الماضى، أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى هجوماً إرهابياً فى منشأة إدارية بمنطقة كيروفسكى فى يكاترينبورج. وأوضحت الخدمة الصحفية حينها، أنه تم اتخاذ إجراءات عملية فى مكان إقامة المعتقل، وتم العثور على خمسة أجهزة حارقة محلية الصنع ومصادرتها.

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