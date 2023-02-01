أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 42 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية هاجمت مناطق فى المدينة بالمدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف الهاون. وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية فى خيرسون - فى بيانها الذى نشر على تليجرام - أن منازل المدينة تضررت جراء الضربات الروسية. وأشار البيان إلى مقتل أحد سكان منطقة خيرسون وإصابة آخر إثر القصف الروسى.

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