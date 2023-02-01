العالم اليوم - أرباح قوية للبنك الأهلي السعودي في 2022 تتجاوز 46 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر أرباح قوية للبنك الأهلي السعودي في 2022 تتجاوز 46 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، بنحو 47 بالمئة في 2022، بدعم من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض الديون.

وحقق البنك، الذي استحوذ العام الماضي على 9.88 بالمئة من أسهم مجموعة "كريدي سويس"، صافي ربح بقيمة 18.58 مليار ريال (4.95 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46.7 بالمئة عن العام السابق.

وتجاوز ذلك متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.2 مليار ريال (4.85 دولار)، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وفي عام 2021، بلغت أرباح البنك 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار).

وبلغ صافي ربح البنك 4.76 مليار ريال (1.27 مليار دولار) في الربع الرابع من العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن هذا أعلى بقليل من تقديرات المحللين البالغة 4.68 مليار ريال (1.25 مليار دولار).

وقال البنك في بيان للسوق السعودي إن دخل العمليات زاد 16.9 بالمئة في عام 2022، بينما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 57.5 بالمئة إلى 1.69 مليار ريال (نحو 450 مليون دولار).

وارتفع دخل الرسوم من الخدمات المصرفية بنسبة 21.1 بالمئة.

وكان البنك الأهلي السعودي قد حقق أرباحا صافية بنحو 13.8 مليار ريال (3.68 مليار دولار) في 9 أشهر الأولى من عام 2022.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن بنك "كريدي سويس" أنه أصدر 462 مليون سهم جديد لمستثمرين مؤهلين، لزيادة رأسماله، كان من بينهم البنك الأهلي السعودي، الذي اشترى 307 ملايين سهم جديد ليحصل على حصة 9.88 بالمئة في البنك.