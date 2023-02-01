إيران تكشف معلومات خطيرة بشأن هجوم أصفهان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:25 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران اتهمت أطرافا كردية عراقية مسؤولية هجوم أصفهان بالتعاون مع جهاز أمني أجبني آخر.

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية، أن المعارضة في كردستان العراق شاركت بدخول المعدات المستخدمة بهجوم أصفهان.

وفي وقت سابق، حددت قوات الأمن الإيرانية، الشركة المصنعة للطائرات المسيرة التي استُخدمت لمهاجمة منشأة وزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، نقلاً عن مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "من خلال تحليل مكونات جسم الطائرة بدون طيار ومحركاتها وأنظمة الطاقة والملاحة ومقارنتها مع العينات الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار بدقة".

وفي الوقت نفسه، لم تحدد وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية الشركات المصنعة المعنية.

وكانت قد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل هاجمت المصنع العسكري لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان بمساعدة طائرات مسيرة.