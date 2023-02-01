الطقس السيئ يقتل شخصين فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - لقى شخصان على الأقل مصرعهما، وألغيت أكثر من 1700 رحلة جوية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب العواصف الثلجية التى تسببت فى انتشار الجليد فى رقعة واسعة من البلاد وإحداث اختناقات على الطرق السريعة.





وقالت السلطات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء فى ولاية تكساس، وأصيب اثنان من ضباط القانون فى الولاية بجروح خطيرة، من بينهم نائب كان عالقًا أسفل شاحنة.

وحذر المركز الفيدرالى للتنبؤ بالطقس من استمرار هطول الأمطار المختلطة -بما فى ذلك الأمطار المتجمدة وموجات الصقيع- بينما حث حاكم تكساس الجمهورى جريج أبوت المواطنين على الابتعاد عن الطرق.

وأفادت السلطات أن شخصًا واحدًا فى مدينة أوستن قُتل فى حادث تصادم فجر أمس الثلاثاء، كما توفى رجل يبلغ من العمر 45 عامًا ليل الإثنين، بعد أن انزلقت سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات فى حاجز حماية على الطريق السريع بالقرب من دالاس فى ظروف وتدحرجت على أحد الجسور.

وتم إلغاء أو تأخير أكثر من 900 رحلة جوية من وإلى مطار دالاس-فورت وورث الدولى الرئيسى فى الولايات المتحدة وأكثر من 250 رحلة من وإلى دالاس لاف فيلد أو تأخرت فى صباح اليوم، وفقًا لخدمة تتبع حركة الطيران FlightAware. وفى دالاس فورت ورث، تم إلغاء أكثر من 50% من الرحلات الجوية المقررة بعد ظهر اليوم.

وأفادت FlightAware أن شركة طيران ساوث ويست ومقرها دالاس ألغت أكثر من 560 رحلة اليوم وأجلت أكثر من 350 رحلة أخرى. كذلك، تم الإبلاغ عن حوالى 7 ألاف حادث انقطاع التيار الكهربائى فى تكساس حتى وقت متأخر من صباح الثلاثاء.

وقال الحاكم الجمهورى جريج أبوت، إن الانقطاعات كانت بسبب ظروف الطقس السيئ مثل تراكم الجليد على خطوط الكهرباء أو الأشجار المتساقطة. وفى ولاية أركنساس، أعلنت الحاكم الجمهورى سارة هاكابى ساندرز حالة الطوارئ الثلاثاء بسبب العاصفة الجليدية.

وأشارت، فى إعلانها، إلى "احتمال سقوط العديد من خطوط الكهرباء"، وقالت إن ظروف الطريق أدت إلى تراكم عمليات تسليم البضائع من قبل السائقين التجاريين.