جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه منذ أسبوع، وقع بوتين أيضا مرسوما بإعفاء أليكسى بافلوف من منصبه كمساعد سكرتير مجلس الأمن الروسى. وعمل أليكسى بافلوف مساعدا لسكرتير مجلس الأمن الروسى منذ عام 2009، وقبل ذلك شغل مناصب مختلفة فى هيئة الأمن الفيدرالية، وكذلك فى الوكالة الفيدرالية للاتصالات والمعلومات الحكومية التابعة للرئاسة الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يقيل النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.