نتنياهو: ندرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبدياً أيضاً استعداده للعب دور الوسيط فى النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.





وعندما سُئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سى إن إن" ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا فى مجالات مثل القبة الحديدية التى تحمى إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".

وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، وأضاف أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمى فى النزاع بعد هجوم روسيا على أوكرانيا فى فبراير الماضى، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها فى صفوف المعارضة.

ولفت إلى أنه مستعد للعب دور الوسيط فى حال طلب منه الطرفان ذلك، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال: "لدى خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب، وظروف مناسبة. وفى حال ظهرت سأفكر فى ذلك بالتأكيد".