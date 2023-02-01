نتنياهو: ندرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وعندما سُئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سى إن إن" ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا فى مجالات مثل القبة الحديدية التى تحمى إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".
وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، وأضاف أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمى فى النزاع بعد هجوم روسيا على أوكرانيا فى فبراير الماضى، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها فى صفوف المعارضة.
ولفت إلى أنه مستعد للعب دور الوسيط فى حال طلب منه الطرفان ذلك، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وقال: "لدى خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب، وظروف مناسبة. وفى حال ظهرت سأفكر فى ذلك بالتأكيد".
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