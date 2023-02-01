الجمهوريون يخططون لإبعاد إلهان عمر من خارجية النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى، أعلن أن لديه الأصوات اللازمة لإخراج إلهان عمر من اللجنة.

وقالت النائبة إلهان عمر فى مؤتمر صحفى، عقدته مؤخرًا: "تحركات كيفن مكارثى الحزبية البحتة لتجريدنا من لجنتنا ليست مجرد حيلة سياسية، بل هى أيضًا ضربة لسلامة مؤسستنا الديمقراطية وتهديد لأمننا القومى".

يذكر أن الجمهوريين فى مجلس النواب جادلوا سابقًا بأنه لا ينبغى أن تكون إلهان عمر فى لجنة الشؤون الخارجية فى ضوء التصريحات السابقة التى أدلت بها بشأن إسرائيل والتى أثارت الجدل، وفى بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وكانت إلهان عُمر قد أصدرت فى عام 2019، اعتذارًا علنيًا بعد أن واجهت رد فعل عنيف على التغريدات التى أشارت إلى أن الدعم الجمهورى لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" وهى مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل، وفقا للقناة الإخبارية.