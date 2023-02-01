العالم اليوم - "تخلي صادم".. تركوا طفلهم في المطار بسبب "التذكرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:18 صباحاً - احتجزت الشرطة الإسرائيلية والدين يحملان جوازات سفر بلجيكية بعد ترك طفلهما عند نقطة تسجيل الوصول في مطار بن غوريون بتل أبيب، قبل محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "Ryanair" وعدم شراء تذكرة للطفل.

ورفض الزوجان دفع ثمن تذكرة طفلهما، فتركوه داخل عربة الأطفال واتجها نحو مركز الجوازات. ولاحظ موظفو المطار ما حدث واتصلوا بالشرطة التي عثرت على الوالدين وأخذتهما للاستجواب. وقال مدير مكتب " Ryanair" إن الجميع في حالة صدمة لم نر شيئا كهذا من قبل، لم نتمكن من تصديق ما يحدث".

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