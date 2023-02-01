العالم اليوم - الذهب أسير نطاق ضيق.. مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر الذهب أسير نطاق ضيق.. مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:18 صباحاً - تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق، الأربعاء، في أول أيام التداول بشهر فبراير، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.

من المقرر صدور قرار المجلس بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

تحركات الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون، كبير محللي الأسواق في "ستي إندكس"، إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

وانخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1008.62 دولارً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1647.17 دولار.