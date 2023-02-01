القوات الأوكرانية تضرب 20 منطقة تركيز للروس

جدة - نرمين السيد - ضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 20 منطقة يتمركز فيها الروس، كما شن سلاح الجو 9 ضربات على مواقع روسية وغارتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان القول "إنه فى المقابل، شن الروس خلال اليوم الماضى، 5 غارات جوية و6 هجمات صاروخية، ونفذوا أكثر من 65 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وتضررت البنية التحتية المدنية للمستوطنات فى مناطق سومى وخاركيف وميكولايف وخيرسون".

وحذرت هيئة الأركان العامة من أنه لا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا.

وصدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية خلال اليوم الماضى، هجمات معادية فى مناطق يامبوليفكا وسبيرن وروزدوليفكا وبلاوداتنى وكراسنا هورا وباخموت وكليششيفكا وباراسكوفيفكا فى منطقة دونيتسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.