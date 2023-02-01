بلينكن يبحث الحرب الروسية فى أوكرانيا خلال زيارته للصين

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، سيبحث العملية الروسية فى أوكرانيا خلال زيارته للصين الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وقال جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، إنه "سيتم مناقشة العديد من القضايا والتى تتضمن جيشى البلدين وتغير المناخ، وبالطبع ستكون الحرب فى أوكرانيا من بين تلك القضايا التى يمكننا أن نتوقع أن يطرحها الوزير خلال وجوده هناك". وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين من دعم روسيا فى تجاوز العقوبات.

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