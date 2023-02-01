روسيا: الناتو يضاعف الرهان فى أوكرانيا على هزيمتنا

جدة - نرمين السيد - وقال ناريشكين، "إن حلف الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث. ويواصل الجيش الروسى منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية يُطلق عليها العملية الخاصة فى أوكرانيا.

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