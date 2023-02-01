القاهرة الإخبارية: ليتوانيا تطالب دول الاتحاد الأوروبى بطرد سفراء روسيا

جدة - نرمين السيد - طالب جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير خارجية ليتوانيا، بقية دول الاتحاد الأوروبى بطرد سفراء روسيا، فى وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جابريليوس لاندسبيرجيس، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة اللاتفية ريجا "لا فائدة من وجود سفير روسى فى عاصمة أوروبية".

وشدد على أن البعثات الدبلوماسية الروسية لم تعد، فى معظم الحالات، مؤسسة دبلوماسية، إنها مؤسسة دعائية.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين ريجا وموسكو منذ طردت ليتوانيا السفير الروسى فى أبريل 2022 إثر انكشاف أمر مذبحة اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها فى مدينة بوتشا الأوكرانية.

والأسبوع الماضى، قالت إستونيا إنها ستطرد السفير الروسى ردًا على إعلان الكرملين سفيرها فى موسكو شخصًا غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية يومها فى تغريدة "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل فى العلاقات مع روسيا"، مضيفة أنه يتعين على السفير الروسى أن يغادر البلاد فى نفس الوقت الذى سيغادر فيه نظيره الإستونى موسكو.

وأمهلت روسيا السفير الإستونى حتى 7 فبراير لمغادرة أراضيها.

وتضامنًا مع إستونيا أعلنت لاتفيا، ثالث دول البلطيق، أنها ستطرد السفير الروسى وستسحب سفيرها من موسكو.