البيت الأبيض يعلن موعد استقبال بايدن لـ الرئيس البرازيلى

جدة - نرمين السيد - يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن، استضافة نظيره البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فى البيت الأبيض يوم 10 فبراير الجارى لبحث تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل.





وذكر البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم، أن الرئيسين سيناقشان خلال اجتماعهما فى البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية البرازيلية وكيف يمكنهما مواصلة العمل معًا لتعزيز الإدماج والقيم الديمقراطية فى المنطقة وحول العالم، ولا سيما قبل انطلاق القمة الثانية من أجل الديمقراطية والمقرر انعقادها فى مارس 2023.

وبحسب البيان، سيناقش الرئيسان أيضا كيف يمكن للولايات المتحدة والبرازيل مواصلة العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة، بما فى ذلك مكافحة تغير المناخ وحماية الأمن الغذائى وتشجيع التنمية الاقتصادية وتعزيز السلام والأمن وإدارة الهجرة الإقليمية.