أشتية يطالب بضغط دولى على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، بضغط دولى على إسرائيل، لكى توقف جميع أشكال انتهاكاتها والكف عن اتخاذ إجراءات أحادية واحترامها والتزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والعمل على خلق أفق سياسى يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، قائلا: "النرويج راعية السلام ودورها هام وتاريخى".





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء أشتية، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام فى الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والأوضاع المالية. وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تدمر مخرجات عملية السلام وحل الدولتين، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برنامج عملها هو التدمير الممنهج لحل الدولتين وأى فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، قائلا: "على المجتمع الدولى التحرك الفورى والجاد لحماية حل الدولتين من خلال معاقبة إسرائيل على إجراءاتها بحقنا أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية". ووضع أشتية المبعوثة النرويجية فى صورة الأوضاع المالية الصعبة التى تمر بها الحكومة الفلسطينية، وذلك نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجى لفلسطين، الذى يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

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